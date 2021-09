Palmariggi | incidente sul lavoro | morto 39enne Vano il trasporto all' ospedale

Leggi su noinotizie

(Di martedì 21 settembre 2021) Ètravolto dal crollo del rudere del casolare che stava ristrutturando insieme ai colleghi. Fabio Sicuro di Martano era impegnato in una campagna in agro diquando, per cause ancora da accertare, la volta del fabbricato lo ha travolto. Ilè stato soccorso dai colleghi e appena arrivato il 118, trasferito presso l’di Scorrano. Troppo gravi le ferite: la vittima è morta poco dopo. Da pochi mesi era diventato padre. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Maglie e gli ispettori dello Spesal per ricostruire la dinamica dell’. La zona è stata sottoposta a sequestro mentre il corpo delsarà sottoposto ad autopsia presso il nosocomio del “Fazzi”. (leccesette.it) L'articolosul ...