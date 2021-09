Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ostia, deiezioni canine davanti scuola: genitori in rivolta “ne abbiamo piene le scarpe” - leggoit : Ostia, deiezioni canine davanti scuola: genitori in rivolta “ne abbiamo piene le scarpe” -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia deiezioni

leggo.it

AdAntica un negozio di animali ha dato il via alla campagna 'marciapiedi puliti'. Sul ...di via Orioli sono stati appesi distributori di sacchetti igienici per la raccolta dellecanine ...AdAntica un negozio di animali ha dato il via alla campagna 'marciapiedi puliti'. Sul ...di via Orioli sono stati appesi distributori di sacchetti igienici per la raccolta dellecanine ...Alzata di scudi contro l'inciviltà al grido “ne abbiamo le scarpe piene”. Lo slogan è rimbalzato da un capo all'altro d’Italia fino ad approdare sul ...