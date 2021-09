Osasuna-Real Betis (Liga, giovedì H 19.30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Navarri favoriti sui Verdiblancos (Di martedì 21 settembre 2021) Si prospetta una bella partita a Pamplona, giovedì sera, tra Osasuna e Betis, squadre che praticano un bel calcio e cercano di essere sempre propositive; particolarmente felice il momento dei Navarri, che hanno appena vinto in casa dell’Alaves e hanno già 8 punti all’attivo. Il Betis, invece, si divide tra impegni di Liga e in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 settembre 2021) Si prospetta una bella partita a Pamplona,sera, tra, squadre che praticano un bel calcio e cercano di essere sempre propositive; particolarmente felice il momento dei, che hanno appena vinto in casa dell’Alaves e hanno già 8 punti all’attivo. Il, invece, si divide tra impegni die in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

EulaHeins : RT @enjoy_sportshd: Spanish LaLiga Granada vs Real Sociedad Osasuna vs Real Betis Italian Serie A Sampdoria vs Napoli Torino vs Lazio LIV… - GalvanBobbie : RT @enjoy_sportshd: Spanish LaLiga Granada vs Real Sociedad Osasuna vs Real Betis Italian Serie A Sampdoria vs Napoli Torino vs Lazio LIV… - DonnaJNorris1 : RT @enjoy_sportshd: Spanish LaLiga Granada vs Real Sociedad Osasuna vs Real Betis Italian Serie A Sampdoria vs Napoli Torino vs Lazio LIV… - enjoy_sportshd : Spanish LaLiga Granada vs Real Sociedad Osasuna vs Real Betis Italian Serie A Sampdoria vs Napoli Torino vs Lazio… - rickohindy : RT @gabagoolgreg: ???? Soccer 9/22 ???? ???? Napoli -130 ?? ???? Lazio +120 ?? ???? Osasuna +135 ?? ???? Real Sociedad -105 ?? -