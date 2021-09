Oroscopo Pesci domani 22 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 21 settembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Nella vostra giornata di mercoledì, cari Pesci, sembrate dover far fronte alla contemporanea opposizione di Venere e Marte, che vi metterà in particolari difficoltà. L’espressione di quello che provate e avvertite, oltre che delle vostre emozioni, sembra essere piuttosto complicata, mettendo una piccola barriera tra voi e il partner. Il lavoro, però, sembra essere ottimo e tranquillo, occhio solo alle distrazioni. Leggi l’Oroscopo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 22? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Nella vostra giornata di mercoledì, cari, sembrate dover far fronte alla contemporanea opposizione di Venere e Marte, che vi metterà in particolari difficoltà. L’espressione di quello che provate e avvertite, oltre che delle vostre emozioni, sembra essere piuttosto complicata, mettendo una piccola barriera tra voi e il partner. Il, però, sembra essere ottimo e tranquillo, occhio solo alle distrazioni. Leggi l’...

