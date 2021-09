Ornella Vanoni | artista e donna senza fine

Leggi su dilei

(Di martedì 21 settembre 2021) Non si è mai tirata indietro, non quando si tratta di parlare delle sue emozioni, di viverle. Lei che è così spudorata, vera e appassionata, esattamente come le parole che escono fluide efiltri ogni volta che si racconta. Perché non ha mai avuto paura di amare la vita e l’amore, di rimettersi in gioco nonostante il dolore e le delusioni. Lei, che è un’e una. Passioni travolgenti e intense hanno caratterizzato la vita di. Ma c’è stato anche il dolore, e poi la solitudine, dirette conseguenze della scelta di non precludersi mai niente. E forse lo sapeva che quella corsa folle verso la felicità le avrebbe procurato qualche ammaccatura. E infatti è caduta ...