Onu | Guterres contro redistribuzione vaccini | “Ricchi immunizzati | ma il 90% degli africani no Un’oscenità | siamo sull’orlo dell’abisso”

(Di martedì 21 settembre 2021) “e ci muoviamo nella direzione sbagliata”. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ha scelto queste parole, questo avvertimento a tutti i rappresentanti dei Paesi presenti per aprire il dibattito della 76esima Assemblea Generale. Un inche prende il via, come ricordato dallo stesso segretario, in un momento di estrema emergenza su più fronti, dalla pandemia all’emergenza climatica, fino alle crisi in Afghanistan, Etiopia e Yemen. Situazione ulteriormente peggiorata da ciò che più preoccupa: l’aumento delle disuguaglianze, “un surplus in alcuni Paesi e scaffali vuoti in altri”. E questo anche e soprattutto nella gestione e nella risposta all’emergenza coronavirus che ha fatto emergere un’enorme disparità tra i Paesi più ...