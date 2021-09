Onu, Biden: gli Stati Uniti non vogliono una nuova guerra fredda (Di martedì 21 settembre 2021) "Non stiamo cercando una nuova guerra fredda o un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto il presidente americano Joe Biden intervenendo alla 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) "Non stiamo cercando unao un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto il presidente americano Joeintervenendo alla 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani: è l'appello lan… - fattoquotidiano : Onu, Biden invoca la diplomazia dopo lo scontro sull’accordo Aukus: “Cooperiamo anche sulla pandemia”. E sulla Cina… - repubblica : Biden all'Onu: 'La Ue partner fondamentale per gli Usa' - infoitestero : Biden all’Onu: «Usare la forza come ultima risorsa» - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha annunciato all'assemblea generale dell'Onu l'intenzione di raddoppiare il contributo per la lotta al cambiam… -