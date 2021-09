Omceo Roma | Magi | vaccinarsi per convinzione meglio che per decreto

(Di martedì 21 settembre 2021)– “Pare ci sia stato un aumento di circa il 30% del numero di prenotazioni. Ma avrei preferito che le persone arrivassero acon più, non a seguito di un”. È il commento rilasciato all’agenzia Dire dal presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio, in merito ad un aumento nella richiesta del vaccino anti-Covid dopo ilrelativo al Green pass, che estende l’obbligo di certificazione verde a tutti i lavoratori (circa 23 milioni in Italia), a partire dal prossimo 15 ottobre. “Vaccinandoci tutti- prosegue- ci diamo una mano ad uscire il prima possibile da questa emergenza sanitaria. Il Green pass non è soltanto un ‘fatto’ amministrativo che limita i nostri movimenti, ma dovrebbe essere inteso come un ...

È un sistema a basso costo - spiega il vice - presidente dell'- ma ad alta produttività che va modernizzato: bisogna dare al medico la possibilità di interloquire con gli specialisti, con ...

Roma - "La medicina territoriale deve potere contare sulle risorse del Pnrr, ma deve ripartire dal capitale umano, per tutti i colleghi che andranno in ...

Roma, 21 settembre 2021 – "La medicina territoriale deve potere contare sulle risorse del PNRR, ma deve ripartire dal capitale umano, per tutti i colleghi che andranno in pensione e non saranno rimpia ...