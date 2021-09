Omceo Roma | fare terza dose a sanitari il prima possibile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021)– “Riteniamo necessario che sia attivata illa procedura per lada destinare almeno aiche sono stati tra i primi ad essere vaccinati”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Sono loro ora i soggetti maggiormente a rischio di infettarsi, perché sicuramente la loro risposta anticorpale si è abbassata molto, essendo passati molti mesi dalla vaccinazione”, prosegue. “Bisogna evitare che questi colleghi diventino positivi e che si ammalino, soprattutto in questo momento, perché stiamo per entrare in una nuova stagione e non sappiamo come andrà. È importante che tutti i medici siano in servizio e che non vadano in quarantena, perché il rischio è quello di chiudere i ...