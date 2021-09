Oggi è un altro giorno, Tosca D’Aquino viene accusata in diretta: «È colpa tua…» (Di martedì 21 settembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno e, ospite da Serena Bortone è andata la bravissima e simpaticissima attrice napoletana, Tosca D’Aquino che si è raccontata molto. La D’Aquino è una delle attrici della serie molto seguita e amata, I bastardi di Pizzofalcone e ha parlato a lungo con la Bortone di questo suo lavoro televisivo. Tosca D’Aquino racconta a Serena Bortone la sua vita Poi, a proposito, invece, della sua vita la D’Aquino ha detto: «Ho sempre voluto fare l’attrice, credo da quando stavo nella pancia di mia mamma, sin da piccolissima, ma ovviamente all’inizio i miei genitori tiravano il freno». Poi ha continuato il racconto della sua vita dicendo: «poi a 14 anni ho fatto il mio primo ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diè une, ospite da Serena Bortone è andata la bravissima e simpaticissima attrice napoletana,che si è raccontata molto. Laè una delle attrici della serie molto seguita e amata, I bastardi di Pizzofalcone e ha parlato a lungo con la Bortone di questo suo lavoro televisivo.racconta a Serena Bortone la sua vita Poi, a proposito, invece, della sua vita laha detto: «Ho sempre voluto fare l’attrice, credo da quando stavo nella pancia di mia mamma, sin da piccolissima, ma ovviamente all’inizio i miei genitori tiravano il freno». Poi ha continuato il racconto della sua vita dicendo: «poi a 14 anni ho fatto il mio primo ...

Advertising

TeresaBellanova : La mia solidarietà a @BentivogliMarco per la lettera minatoria, contenente proiettili, ricevuta oggi. Pretendere di… - marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - AmiciUfficiale : Una nuova maglia di #Amici21 è stata assegnata, l’ingresso dei primi allievi in casetta e tanto altro nella puntata… - amazzone_l : Alla prossima, se proprio non avete il coraggio di dire no,(o non so come funzioni questa fantastica 'sinergia'), p… - tatianazhurkina : RT @didakaymaz: Italia.?Ho vissuto in Italia per circa 10 anni. Per questo dico sempre che l'Italia è la mia seconda casa.Questa donazione… -