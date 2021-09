'Oggi è un altro giorno', il ricordo di Nicoletta Orsomando con le colleghe Elmi e Vandi: 'Il primo incontro e la telefonata del Presidente' (Di martedì 21 settembre 2021) A ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone il ricordo di Nicoletta Orsomando , la storica annunciatrice Rai recentemente scomparsa, con ospiti le colleghe Rosanna Vandi e Maria Giovanna Elmi . '... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) A 'è un' di Serena Bortone ildi, la storica annunciatrice Rai recentemente scomparsa, con ospiti leRosannae Maria Giovanna. '...

Advertising

marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - TeresaBellanova : La mia solidarietà a @BentivogliMarco per la lettera minatoria, contenente proiettili, ricevuta oggi. Pretendere di… - SusannaCeccardi : Domani, il 15 settembre, è il 15esimo anniversario dalla morte della grande Oriana #Fallaci. Oggi sulla discussione… - twicepops : non voglio sentirvi parlare di altro se non di lei oggi CHIARO - CVRDAELIA : tral'altro oggi sono passata in libreria e finalmente sono riuscita a prendermi questo gioiellino, il volume comple… -