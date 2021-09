Ocse: crescita dell’Italia sale al 5,9% nel 2021, ma rivista al ribasso per 2022. Ripresa incerta: “Paesi non ritirino prematuramente gli aiuti” (Di martedì 21 settembre 2021) L’Ocse ha migliorato le stime sul Pil italiano atteso per il 2021: per l’anno in corso la crescita è ora prevista al 5,9%, dal 4,5% atteso lo scorso maggio. La crescita rimarrà forte anche nel 2022, anno per cui è atteso un rimbalzo del 4,1%. La stima è tuttavia inferiore di -0,3 punti rispetto alle previsioni di maggio. Sono le previsione inserite nell’Interim Economic Outlook dell’Organizzazione internazionale con sede a Parigi, che vede il Pil globale crescere del 5,7% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. “Il Pil globale – si legge nell’outlook – ha ora superato il livello pre-pandemia, ma permangono divari di produzione e occupazione in molti Paesi, in particolare nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, dove i livelli di vaccinazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) L’ha migliorato le stime sul Pil italiano atteso per il: per l’anno in corso laè ora prevista al 5,9%, dal 4,5% atteso lo scorso maggio. Larimarrà forte anche nel, anno per cui è atteso un rimbalzo del 4,1%. La stima è tuttavia inferiore di -0,3 punti rispetto alle previsioni di maggio. Sono le previsione inserite nell’Interim Economic Outlook dell’Organizzazione internazionale con sede a Parigi, che vede il Pil globale crescere del 5,7% nele del 4,5% nel. “Il Pil globale – si legge nell’outlook – ha ora superato il livello pre-pandemia, ma permangono divari di produzione e occupazione in molti, in particolare nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, dove i livelli di vaccinazione ...

