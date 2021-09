Oasi urbane, da Coop 10mila alberi in 10 città italiane (Di martedì 21 settembre 2021) Restituire un po’ di verde alle città italiane e allo stesso tempo riqualificare aree degradate. Contrastare la crisi climatica, piantando alberi che assorbono gas serra, e creare zone rinaturalizzate che rendano più vivibili le città nelle ondate di calore estivo e assorbano la pioggia violenta delle ‘bombe d’acqua’. Parte da Milano il progetto ‘Oasi urbane’ che da settembre a dicembre prevede la piantumazione di 10 mila alberi in dieci capoluoghi italiani. Il 27, 28 e 29 settembre, si inizia da Milano con l’iniziativa ‘Coop Youth Experience’, la riqualificazione di due aree verdi: il Parco di Rogoredo e un bene confiscato alla criminalità, Casa Chiaravalle. Un evento che ha anche ottenuto il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Restituire un po’ di verde allee allo stesso tempo riqualificare aree degradate. Contrastare la crisi climatica, piantandoche assorbono gas serra, e creare zone rinaturalizzate che rendano più vivibili lenelle ondate di calore estivo e assorbano la pioggia violenta delle ‘bombe d’acqua’. Parte da Milano il progetto ‘’ che da settembre a dicembre prevede la piantumazione di 10 milain dieci capoluoghi italiani. Il 27, 28 e 29 settembre, si inizia da Milano con l’iniziativa ‘Youth Experience’, la riqualificazione di due aree verdi: il Parco di Rogoredo e un bene confiscato alla criminalità, Casa Chiaravalle. Un evento che ha anche ottenuto il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e ...

