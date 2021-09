Non solo luce e gas, benzina mai così cara dal 2014: un trend allarmante (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – Un autunno sconfortante prefigurato dallo spaventoso aumento delle bollette di luce e gas. Ma come se non bastassero queste ennesime mazzate per i cittadini italiani, ecco che a salire è pure il prezzo della benzina. Mai così alto dall’ottobre 2014, stando alle rivelazioni settimanali del ministero dell’Ambiente. Difatti il prezzo medio della benzina verde, in modalità self, la scorsa settimana è stato di 1,670 euro al litro. Un rialzo di ben 8,58 centesimi che di fatto segna il massimo costo degli ultimi sette anni. A salire è pure il prezzo del diesel, in questo caso ai massimi dal mese di maggio del 2019: a media di 1,516 euro al litro. benzina mai così cara: aumenti spaventosi “Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – Un autunno sconfortante prefigurato dallo spaventoso aumento delle bollette die gas. Ma come se non bastassero queste ennesime mazzate per i cittadini italiani, ecco che a salire è pure il prezzo della. Maialto dall’ottobre, stando alle rivelazioni settimanali del ministero dell’Ambiente. Difatti il prezzo medio dellaverde, in modalità self, la scorsa settimana è stato di 1,670 euro al litro. Un rialzo di ben 8,58 centesimi che di fatto segna il massimo costo degli ultimi sette anni. A salire è pure il prezzo del diesel, in questo caso ai massimi dal mese di maggio del 2019: a media di 1,516 euro al litro.mai: aumenti spaventosi “Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio – ...

