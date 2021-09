NFL | Week 2 – I Packers vincono e ritrovano certezze

(Di martedì 21 settembre 2021) La sfida del Monday Night tra Detroit e Green Bay si chiude con un netto 17-35 in favore dei padroni di casa. Imolte, oltre ad archiviare un esordio stagionale in cui sono rimasti a secco di touchdown. I Lions iniziano la gara con la giusta convinzione, ma si dimostrano ancora una volta troppo discontinui. Ivinconco: com’è andata la sfida contro Detroit? Matt LaFleur ritrova molte, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Aaron Rodgers sciacqua via l’esordio amaro contro i Saints e torna a guidare il reparto offensivo con la sua esperienza e la sua sicurezza. Un altro grande protagonista della vittoria è il running back Aaron Jones, autore di quattro touchdown che tengono in gara Green Bay e stendono i Lions. ...

Anche per questa stagione DAZN regalerà emozioni a tutti gli appassionati che potranno inoltre godersi Network , il canale tematico che offre ai tifosi un ...
È passata esattamente una settimana da quando provavo a compensare ai miei crateri interiori invitandovi alla calma e, soprattutto, alla lucidità ché prendere troppo seriamente Week 1 è quanto di ...
Finalmente lo ha sconfitto. Dopo tre ko su tre incontri Lamar Jackson, l'elettrico qb che ad Al Pacino ricorda tanto il protagonista del suo celebre film Any Given Sunday, è riuscito a superare il col ...