Negative Atmosphere è un indie che si rifà a Dead Spacema con esoscheletro

Negative Atmosphere è un indie che si rifà a Dead Space...ma con esoscheletro (Di martedì 21 settembre 2021) Negative Atmosphere aveva debuttato nel 2019, configurandosi come versione moderna di Dead Space. Non deve essere stato piacevole per il team di sviluppo Sunscorched, sapere che ne stanno per fare un remake ufficiale. Per quanto visivamente risulti molto simile, tuttavia vi sono delle differenze sostanziali rispetto al lavoro di Visceral, a partire da un esoscheletro ben più complesso di quello di Isaac. Samuel Edwards è il protagonista del titolo, un ufficiale medico capo che vedrà l'intera squadra trasformarsi in orribili creature, cercando di scoprire il perché. Sunscorched Studios sembra aver fatto un salto di qualità dal punto di vista tecnico, grazie all'ampliamento del team a 14 persone. E si vede. il titolo sembra abbastanza ambizioso, con un sistema di moralità o la capacità di alterare il proprio DNA.

