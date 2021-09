NaturaSì pagherà i tamponi al personale non vaccinato: scatta la polemica (Di martedì 21 settembre 2021) La decisione dell'azienda specializzata in prodotti biologici è stata comunicata in una nota indirizzata a 1.650 lavoratori ed è stata assunta in vista del 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l'... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) La decisione dell'azienda specializzata in prodotti biologici è stata comunicata in una nota indirizzata a 1.650 lavoratori ed è stata assunta in vista del 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l'...

