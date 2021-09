Napoli, poker a Udine e primo posto solitario (Di martedì 21 settembre 2021) Udinese - Napoli 0 - 4 UdineSE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri 5; Becao 5, Nuytinck 5.5, Samir 5; Molina 5 (40'st Soppy sv), Arslan 5.5 (27'st Samardzic 6), Walace 5.5, Pereyra 6 (19'st Makengo 6), Stryger ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 settembre 2021)se -0 - 4SE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri 5; Becao 5, Nuytinck 5.5, Samir 5; Molina 5 (40'st Soppy sv), Arslan 5.5 (27'st Samardzic 6), Walace 5.5, Pereyra 6 (19'st Makengo 6), Stryger ...

Advertising

Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli da sogno: poker azzurro a Udine e testa della classifica in solitaria - PrimaCommunica2 : Calcio: il Napoli cala il poker contro l'Udinese ed ora è solo in testa alla classifica di serie A - gdstwits : Serie A. Napoli travolgente e poker all’Udinese - MatrizSport : Udinese 0-4 Napoli | Il Napoli cala il poker! | Serie A TIM 2021/22 - GustoH24 : Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testa -