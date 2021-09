Napoli: la bestemmia "disneyana" sui manifesti accende la polemica (Di martedì 21 settembre 2021) A Napoli sono apparsi alcuni manifesti che riportano una bestemmia associata a immagini della Disney e celebri pubblicità, una trovata blasfema ha sollevato inevitabili polemiche: ecco di cosa si tratta. A Napoli sono comparsi alcuni manifesti con messaggi blasfemi e bestemmie, alcune delle quali "riadattate" come immagini della Disney, come Topolino e il logo Disneyland o che rievocano pubblicità molto conosciute come quella del Crodino. Le affissioni sarebbero frutto di un'iniziativa non autorizzata che ha a cuore la libertà d'espressione, a questo proposito la curatrice dell'esposizione ha dichiarato: "Non ne sapevamo nulla ma mi auguro non vengano rimossi." I manifesti fanno parte del festival delle arti per la libertà d'espressione contro la censura religiosa, dal titolo Ceci n'est ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Asono apparsi alcuniche riportano unaassociata a immagini della Disney e celebri pubblicità, una trovata blasfema ha sollevato inevitabili polemiche: ecco di cosa si tratta. Asono comparsi alcunicon messaggi blasfemi e bestemmie, alcune delle quali "riadattate" come immagini della Disney, come Topolino e il logo Disneyland o che rievocano pubblicità molto conosciute come quella del Crodino. Le affissioni sarebbero frutto di un'iniziativa non autorizzata che ha a cuore la libertà d'espressione, a questo proposito la curatrice dell'esposizione ha dichiarato: "Non ne sapevamo nulla ma mi auguro non vengano rimossi." Ifanno parte del festival delle arti per la libertà d'espressione contro la censura religiosa, dal titolo Ceci n'est ...

Advertising

Rosyfree74 : RT @faberpiredda: chiedo ai miei amici di #Napoli: come possono tollerare che il #dieci di #Maradona sia accostato al nome di qualsiasi pol… - occhio_notizie : Polemiche per i manifesti con la #bestemmia esposti a #Napoli - cesarebrogi1 : RT @faberpiredda: chiedo ai miei amici di #Napoli: come possono tollerare che il #dieci di #Maradona sia accostato al nome di qualsiasi pol… - PassionePallon : Sono a favore della libertà d'espressione scindendo morale e moralismo Ma è importante il rispetto per gli altri ed… - Namast70961553 : RT @faberpiredda: chiedo ai miei amici di #Napoli: come possono tollerare che il #dieci di #Maradona sia accostato al nome di qualsiasi pol… -