Napoli | il Pampa Sosa | “Il mio più grande sogno è allenare il Napoli in futuro”

(Di martedì 21 settembre 2021) Roberto Carlos, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portaleMagazine.com, il quale ha parlato della sua ex squadra e del, un giorno, di diventarne allenatore. “Adesso sono negli Emirati Arabi, dove sto allenando l’Under 21 del Dibba Al Hisn, insieme ai preparatori Banini ed Indelicato. Il mio più L'articolo

Lo ha dichiarato, aMagazine, Roberto Carlos Sosa , ex attaccante dele dell'Udinese: "El" è attualmente allenatore dell'Under 21 del Dibba Al Hisn, negli Emirati Arabi: "Non ho ...L'ex centravanti di Udinese eRoberto '' Sosa ha rilasciato un'intervista, che è possibile leggere in versione integrale cliccando QUI , ai microfoni diMagazine. Questi alcuni passaggi del primo centravanti ...Roberto Sosa, detto El Pampa, ex attaccante del Napoli e dell'Udinese, ha postato sul suo profilo Twitter delle foto, e una frase che mette in ...L'ex azzurro: "Sembra avere una personalità importante, l'ho visto molto bene davanti alla difesa. Osimhen? Può essere il suo anno" ...