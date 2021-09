Napoli, centro città tappezzato di poster con bestemmie per la mostra sulla blasfemia. Il Comune: “Saranno rimossi” (Di martedì 21 settembre 2021) Il centro storico disseminato di finti manifesti pubblicitari con frasi blasfeme e bestemmie. A pronunciarle sono ci sono anche Topolino & Co. Succede a Napoli, nel quartiere Chiaia, dove gli spazi di affissione del Comune sono stati tappezzati di poster che scandiscono imprecazioni di ogni tipo su pubblicità e loghi di note aziende tra cui anche quello della Disney. Una bravata dal sapore provocatorio che ha decisamente colpito nel segno, scatenando l’indignazione di molti residenti e costringendo il Comune ad intervenire velocemente per rimuovere le “installazioni”. Dalle scuole ai luoghi di culto fino alle fermate degli autobus, la trovata satirica non ha risparmiato nessun angolo del rione: a dimostrarlo il maxi-cartellone sei metri per tre piazzato lungo via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Ilstorico disseminato di finti manifesti pubblicitari con frasi blasfeme e. A pronunciarle sono ci sono anche Topolino & Co. Succede a, nel quartiere Chiaia, dove gli spazi di affissione delsono stati tappezzati diche scandiscono imprecazioni di ogni tipo su pubblicità e loghi di note aziende tra cui anche quello della Disney. Una bravata dal sapore provocatorio che ha decisamente colpito nel segno, scatenando l’indignazione di molti residenti e costringendo ilad intervenire velocemente per rimuovere le “installazioni”. Dalle scuole ai luoghi di culto fino alle fermate degli autobus, la trovata satirica non ha risparmiato nessun angolo del rione: a dirlo il maxi-cartellone sei metri per tre piazzato lungo via ...

