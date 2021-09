Musica per il solenne pontificale di San Matteo (Di martedì 21 settembre 2021) di Olga Chieffi Il canto liturgico è parte integrante della liturgia solenne perché favorisce la partecipazione di tutta l’assemblea dei fedeli. Difatti, «non c’è niente di più solenne e festoso nelle sacre – recita il Sacrosantum Concilium – celebrazioni di un’assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede… L’azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo». Il canto, adeguato alla nobiltà della liturgia, fa parte dell’ars celebrandi a servizio della bellezza; non va considerato come un’aggiunta ornamentale in vista di una maggiore solennità, ma appartiene alla forma simbolico-rituale propria della celebrazione eucaristica, si fa evento che, nella fede, i cuori amanti e oranti possono intuire ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 settembre 2021) di Olga Chieffi Il canto liturgico è parte integrante della liturgiaperché favorisce la partecipazione di tutta l’assemblea dei fedeli. Difatti, «non c’è niente di piùe festoso nelle sacre – recita il Sacrosantum Concilium – celebrazioni di un’assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede… L’azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebratimente con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo». Il canto, adeguato alla nobiltà della liturgia, fa parte dell’ars celebrandi a servizio della bellezza; non va considerato come un’aggiunta ornamentale in vista di una maggiore solennità, ma appartiene alla forma simbolico-rituale propria della celebrazione eucaristica, si fa evento che, nella fede, i cuori amanti e oranti possono intuire ...

