Movida criminale a Montesacro | rissa e sfregio alla statua della Madonnina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Movida criminale

Il Primato Nazionale

... negli anni in cui ancora non esisteva lae il sabato sera lo si passava a bere in un bar ... a cui tante volte ho dato del fascista e del, e che per certi versi incarnò l'unica ...LA VIOLENZA Pomigliano, terrore nella: minaccia la ex con una katana LA VIOLENZA Picchia il ... 'Gli ospedali oramai sono teatro costante di ogni genere di azionee violenta - afferma ...Sos movida violenta. Il consigliere comunale di Italia Viva, Salvatore Caccuri, chiede al Prefetto Marco Valentini la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul “ca ...Nel corso dell’attività sono state controllate complessivamente 1102 persone, di cui 219 con precedenti di polizia ...