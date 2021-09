MotoGP: il caso Luca Marini (Di martedì 21 settembre 2021) Il GP di Misano ha consacrato un altro talento italiano, oltre a Francesco Bagnaia. Sul podio, assieme a “Pecco” ed a Fabio Quartararo ci è salito anche Enea Bastianini, con una Ducati del 2019. Quella stessa Ducati che è nelle mani di Luca Marini, che sta diventando un vero e proprio caso di questa MotoGP targata 2021. A differenza del “Bestia”, il fratello di Valentino Rossi non sta mostrando alcun progresso, e la top ten è sempre off limits. Tutto questo nonostante l’enorme supporto che riceve dalla squadra del fratello maggiore, la VR46. MotoGP 2021: cosa c’è che non va in Luca Marini? Nelle quattordici gare che si sono disputate finora, appare evidente un fatto: Marini non riesce a classificarsi tra i primi dieci. Ci è riuscito una sola ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Il GP di Misano ha consacrato un altro talento italiano, oltre a Francesco Bagnaia. Sul podio, assieme a “Pecco” ed a Fabio Quartararo ci è salito anche Enea Bastianini, con una Ducati del 2019. Quella stessa Ducati che è nelle mani di, che sta diventando un vero e propriodi questatargata 2021. A differenza del “Bestia”, il fratello di Valentino Rossi non sta mostrando alcun progresso, e la top ten è sempre off limits. Tutto questo nonostante l’enorme supporto che riceve dalla squadra del fratello maggiore, la VR46.2021: cosa c’è che non va in? Nelle quattordici gare che si sono disputate finora, appare evidente un fatto:non riesce a classificarsi tra i primi dieci. Ci è riuscito una sola ...

Advertising

sowmyasofia : MotoGP: il caso Luca Marini - skystarmid : @BoxOfficialVR46 @ValeYellow46 @MotoGP @circuitomisano Il caso è trooopppooo reneroooo???????? - ElenaZanfagnini : @MariaFra46 Sei un cuore ?? pensa che oggi ho anche visto la MotoGP per caso, ti ho pensata ???? - Ilarya94 : RT @giroveloce: Tardozzi 'Bastianini non è un caso che sia in Ducati'. Mi si scioglie il cuore. #MotoGP #SanMarinoGP - AleColumn99 : RT @giroveloce: Tardozzi 'Bastianini non è un caso che sia in Ducati'. Mi si scioglie il cuore. #MotoGP #SanMarinoGP -