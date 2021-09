Morto Fogli; Gravina 'lo ricorderemo come azzurro per sempre' (Di martedì 21 settembre 2021) La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Romano Fogli, ex calciatore e allenatore Morto oggi all'età di 83 anni. Centrocampista di corsa dotato di buona ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) La Figc e il presidente Gabrielesi uniscono al cordoglio dei familiari di Romano, ex calciatore e allenatoreoggi all'età di 83 anni. Centrocampista di corsa dotato di buona ...

Advertising

DiMarzio : Addio a Romano #Fogli, simbolo dell’ultimo scudetto del @BfcOfficialPage. Oggi contro il Genoa giocherà con il lutt… - glooit : Morto Fogli; Gravina 'lo ricorderemo come azzurro per sempre' leggi su Gloo - cataldi_marco : RT @GmaHappymilan: R. I. P. ???? ?????? Morto Romano Fogli, vinse uno scudetto col Bologna e la Coppa dei Campioni col Milan - napolista : Fogli aveva 83 anni, ha giocato con gli emiliani per undici anni (1957-68). Passato al Milan, vinse una Coppa dei C… - sportli26181512 : Operaio in officina, jolly di Rocco, scopritore di Mancini: vita e opere della 'zanzara' Fogli: Operaio in officina… -