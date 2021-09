Mondiali donne; Croazia - Italia 0 - 5

(Di martedì 21 settembre 2021) L'del calcio femminile ha vinto per 5 - 0 in casa dellain una partita del gruppo G delle qualificazioni aidel 2023. Azzurre a segno nel primo tempo con il capitano Sara Gama ...

L'Italia del calcio femminile ha vinto per 5 - 0 in casa della Croazia in una partita del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Azzurre a segno nel primo tempo con il capitano Sara Gama e con Valentina Giacinti e nella ripresa ancora con Giacinti, Cristiana Girelli e, su rigore, con Valentina Cernoia. Al 19' ... GAMA - GIACINTI: LE AZZURRE VOLANO E' iniziata la diretta di Croazia Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili del 2023. Le azzurre di Milena Bertolini sono chiamate ...