Moimacco | a Villa de Claricini si vendemmia in mezzo all' arte e alla cultura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moimacco Villa

Friuli Oggi

Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità, ma anche dell' arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre ade Claricini Dornpacher a Bottenicco di, alle ...Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità ma anche dell'arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre ade Claricini Dornpacher a Bottenicco di, alle porte di Cividale. I tanti appassionati del buon bere e della buona tavola potranno partecipare in prima persona a una delle attività più ...Esposti al Museo Archeologico in occasione del 700 esimo anniversario della morte di Dante e per la prima volta visibili al pubblico. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini a Quirico Viviani ...Tradizione e innovazione insieme, in un dialogo serrato che offrirà un’esperienza immersiva nella cornice di villa de Claricini Dornpacher: domani alle 20.30 e in replica alle 22 la dimora nobiliare d ...