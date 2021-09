Miriam Leone | i simboli nascosti nel suo abito da sposa | “Lo sognavo e disegnavo nella mia testa…”

Leggi su zon

(Di martedì 21 settembre 2021)ha condiviso sui social il momento della prova dell’da, spiegandone iSi èta in gran segreto a Scicli,sua Sicilia e per l’occasionenon ha lasciato nulla al caso. Tre i vestiti per le nozze con Paolo Carullo, uno per la cerimonia in chiesa, due per il ricevimento, firmati Dior. Nonostante il ricevimento sia stato top secret, l’attrice ha voluto condividere sui social alcuni momenti importanti. Tra questi, l’ultima prova dell’disegnato per lei dalla stilista Maria Grazia Chiuri. Il primo, undi organza, con ricami floreali e le maniche trasparenti. A impreziosire il tutto, il velo ricamato, su cui ...