Milano | Sala | “Bernardo dà del pistola a chi mi vota | che volgarità”

(Di martedì 21 settembre 2021): “Oggidà dela quelli che voteranno per me. Ma perché insultare centinaia di migliaia di milanesi che hannoto per me e mi auguro voteranno per me?”, commenta su Facebook il sindaco di, Giuseppe, che aggiunge rivolgendosi al suo contendente alle amministrative: “Capisco che la campagna elettorale non sta andando come si aspettava”, e disapprovando “certi livelli di”. vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

Una giornata molto importante seguita da un folto pubblico nelladel Teatro di Palazzo della ... Perché queste donne non debbono avere il riconoscimento che meritano? Solo due giorni fa aè ...Quel "pistola" affibbiato da Luca Bernardo ai sostenitori della sua corsa per un bis a Palazzo Marino, per Beppeè troppo. E va al contrattacco. "A questi livelli di volgarità non si può scendere", è la reazione del sindaco uscente : "Finché insulta me, lasciamo anche andare - avverte - ma insultare ...Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna novità" sui progetti presentati al governo dal Comune di Milano per essere finanziati dal Pnrr, ma "è chiaro che chiunque sarà il sindaco di Milano sarà ...Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Un referendum sul nucleare è stato fatto dieci anni fa. Se oggi io dicessi a chi va a votare per un referendum ‘il tuo parere dura a tempo limitato', non credo sarebbe u ...