Milano | Rosita Celentano alla Fashion Week | ' Ecco cosa rimane delle vostre pellicce'

In occasione della Fashion Week di Milano, Rosita Celentano discende in piazza Duomo per protestare contro l'utilizzo delle pellicce. Insieme all'associazione no profit a sostegno degli animali (Peta),

In occasione della Fashion Week diCelentano scende in piazza Duomo per protestare contro l'utilizzo delle pellicce . Insieme all'associazione no profit a sostegno degli animali (Peta), lancia un duro messaggio a chi ...Per questo motivo, in vista della Settimana della Moda diCelentano ha tentato di sensibilizzare ulteriormente la popolazione con una protesta shock. Si è infatti esibita tenendo tra ...In occasione della Fashion Week di Milano, Rosita Celentano scende in piazza Duomo per protestare contro l'utilizzo delle pellicce. Insieme all'associazione no profit a sostegno degli ...Torna a far parlare di sé Rosita Celentano, conduttrice, scrittrice attrice e ormai attivista per i diritti degli animali. La celebre figlia degli artisti Adriano Celentano e Cla ...