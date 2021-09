Milano, il candidato del centrodestra dà dei “pistola” a chi vota per Sala. La replica del sindaco: “Volgare, insulta migliaia di persone” (Di martedì 21 settembre 2021) “Oggi il dottor Bernardo invia una lettera a un quotidiano che, testualmente, dà dei ‘pistola’ a quelli che voteranno per me. Finché insulta me lasciamo anche andare ma insultare centinaia e migliaia di milanesi che hanno votato per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta”. È la reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a una lettera inviata dallo sfidante del centrodestra, Luca Bernardo, al quotidiano La Verità dove dice che “i veri pistola saranno quelli che andranno a votare Sala”. “Siamo a Milano, siamo in una grande città dove il senso democratico non si è smarrito mai. Dottor Bernardo, io capisco che la campagna elettorale non sta andando come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) “Oggi il dottor Bernardo invia una lettera a un quotidiano che, testualmente, dà dei ‘’ a quelli che voteranno per me. Finchéme lasciamo anche andare mare centinaia edi milanesi che hannoto per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta”. È la reazione deldi, Giuseppe, a una lettera inviata dallo sfidante del, Luca Bernardo, al quotidiano La Verità dove dice che “i verisaranno quelli che andranno are”. “Siamo a, siamo in una grande città dove il senso democratico non si è smarrito mai. Dottor Bernardo, io capisco che la campagna elettorale non sta andando come ...

