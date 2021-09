Milano, i cartelloni di Sex Education con forme falliche e vaginali in metropolitana scatenano le polemiche: “Li vedono anche bambini e ragazzi” (Di martedì 21 settembre 2021) “Se la vediamo in forme diverse è perché non ce n’è una sola”. E via con un’ostrica sezionata a metà, poi un’arancia tagliata a mezzo, un’albicocca che richiama una vagina, una ciliegia polposa a richiamare un sedere, e infine la sempiterna banana tutta intera. È la pubblicità apparsa nella metropolitana di Milano, e non solo, della nuova, terza stagione della serie Netflix, Sex Education. cartelloni giganti che hanno fatto andare su tutte le furie Fratelli d’Italia. “Le immagini giocano su un’ambiguità con vari frutti che alludono alle forme delle parti intime maschili e femminili”, ha spiegato Barbara Mazzali, consigliere regionale e candidata alle elezioni comunali di Milano del prossimo 3 e 4 ottobre 2021. “Per l’amministrazione Sala è normale tutto questo? È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) “Se la vediamo indiverse è perché non ce n’è una sola”. E via con un’ostrica sezionata a metà, poi un’arancia tagliata a mezzo, un’albicocca che richiama una vagina, una ciliegia polposa a richiamare un sedere, e infine la sempiterna banana tutta intera. È la pubblicità apparsa nelladi, e non solo, della nuova, terza stagione della serie Netflix, Sexgiganti che hanno fatto andare su tutte le furie Fratelli d’Italia. “Le immagini giocano su un’ambiguità con vari frutti che alludono alledelle parti intime maschili e femminili”, ha spiegato Barbara Mazzali, consigliere regionale e candidata alle elezioni comunali didel prossimo 3 e 4 ottobre 2021. “Per l’amministrazione Sala è normale tutto questo? È ...

GioiaStefani : ???? che dire.. Secondo me sono educativi.. #milano #sexeducation #cartelloni #adv - GazzettaDelSud : Cartelloni pubblicitari #Netflix con 'allusioni sessuali', polemica a #Milano e in altre città italiane.… - zazoomblog : Cartelloni pubblicitari Netflix con allusioni sessuali polemica a Milano e in altre città italiane - #Cartelloni… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Per le metro di Milano sono apparsi alcuni cartelloni ambigui che hanno scatenato la polemica dell'associazione Pro Vita e… - MiTomorrow : Per le metro di Milano sono apparsi alcuni cartelloni ambigui che hanno scatenato la polemica dell'associazione Pro… -