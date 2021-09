Milano fashion week | le borse chic in mostra alle sfilate

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Life&People.it Da oggi fino al 27 Settembre è iniziata la settimana più attesa di tutto l’anno. Laè l’evento più cool della stagione, durante il quale stilisti ed esperti del settore hanno l’opportunità di esibire le proprie ultime creazioni, tra cui, outfit e total look adatti a una delle occasioni più importanti per il mondo della moda. Nel calendario 204 appuntamenti, 157 in presenza e 47 digitali Nel dettaglio sono 98 presentazioni ( 77 in presenza e 21 digitali); 65 le(43 quelle in presenza e 22 le digitali); 41 eventi (37 in presenza e 4 digitali). Gli eventi più significativi Ladedicata al 40° anniversario dalla nascita del brand Emporio Armani; l’omaggio al 20° anniversario della collezione Nudo di Pomellato; la ...

I CHI È CHI Awards , ideati e organizzati da Cristiana Schieppati , hanno aperto laWeek mettendo al centro il tema dell 'empowerment femminile . L'evento, patrocinato dal Comune die da Camera Nazionale della Moda Italiana, ha dato il via alla ripresa degli ...Prestissimo sarà la vera protagonista anche in alcuni dei backstage più lussuosi dellaWeek . Quali sono i look migliori per le tue giornate più intense? Per le tue giornate non - stop,...L'azienda protagonista della fashion week lancia oggi una capsule con Art of Sool, collettivo tra i maggiori esponenti della street art in Italia. Continua una strategia di contaminazione che sta dand ...Il progetto ideato da White e Csm-Camera Showroom Milano è oggi un movimento che coinvolge l'intero sistema moda, con il patrocinio di Palazzo Marino e il supporto della Regione Lombardia. Al via un p ...