Milano, Elisa si esibirà al AWorld of Action: l'evento per diffondere la cultura della sostenibilità. (Di martedì 21 settembre 2021) L'App ufficiale della campagna ActNow contro il cambiamento climatico festeggia il suo primo compleanno e invita aziende e istituzioni a contribuire attivamente alla promozione dei Sustainable ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) L'App ufficialecampagna ActNow contro il cambiamento climatico festeggia il suo primo compleanno e invita aziende e istituzioni a contribuire attivamente alla promozione dei Sustainable ...

Advertising

giulii_tpwk : @elixstyless @francescoromioo TI PREGO ELISA se vuoi ti dò il mio indirizzo di casa per quando verrai qua a milano?????????????? - chiara_elisa : A un certo punto alcuni inquilini di Via Antonini chiedevano 'lo stato di emergenza nazionale' (!) mentre elogiavan… - depp_elisa : @BLACKAWDWHITE okay, ti aspetto, partiamo da Milano domani? <33 love you honey, sei speciale e mi fai stare bene - elisa_panizzolo : RT @FranAltomare: A Milano DILUVIA. Nascondetevi, figli dell’estate. Stiamo venendo a prendervi con le nostre tisane alla passiflora, con l… - elisa_greto : RT @Corriere: «Noi, dottoresse in fuga dall’Afghanistan: la nostra vita ricomincia a Milano» -