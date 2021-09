Milano | botta e risposta tra Sala e Bernardo “Sei volgare” | “Ebbene sì | sono uomo del popolo”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 settembre 2021) Il sindaco uscente diBeppenon ha gradito il linguaggio usato dal suo avversario Lucaed è partito all’attacco sui social. “Oggidà del pistola a quelli che voteranno per me. Ma perché insultare centinaia di migliaia di milanesi che hanno votato per me e mi auguro voteranno per me?”. “Capisco che la campagna elettorale non sta andando come si aspettava”, aggiungedisapprovando “certi livelli di volgarità”. Ladinon si fa attendere. “Mi hai dato delperché ho usato il termine ‘pistola’.vuol dire volgo, popolare.sì, ioundel, quelche tu non hai mai ...