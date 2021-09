Milan-Venezia | ufficiale | salta la conferenza stampa di Pioli

Leggi su sportface

(Di martedì 21 settembre 2021) Stefanonon presiederà ladi, come comunicato dal club rossonero in questione. L’allenatore del Diavolo, reduce da un prezioso pari contro la Juventus all’Allianz Stadium, non risponderà dunque alle domande dei giornalisti in vista della quinta giornata della Serie A 2021/2022. I ritmi imposti dal calendario non hanno permesso al tecnico italiano di ‘respirare’, fantomaticamente, probabilmente il motivo reale che ha spinto la società a chiedere l’annullamento della; impegni ravvicinati e poco tempo a disposizione per preparare le partite. I rossoneri, in ogni caso, sono in cerca di continuità a discapito dei lagunari; Brahim Diaz, Ante Rebic e compagni tenteranno di far crollare la retroguardia veneta guidata dall’ex Mattia Caldara. ...