Milan-Venezia, questi i convocati di Zanetti / Serie A News (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Milan, valido per la 5^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo, allenatore del, ha diramato la lista deiper il match contro il, valido per la 5^ giornata di

Advertising

RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - Rudi_Dauti : @acmilan Vinciamo, prendiamo i 3 punti e pensiamo alla prossima partita, non ha importanza se abbiamo 20 anni che n… - MilanWorldForum : Milan: possibile novità in difesa contro il Venezia Le news -) - MilanWorldForum : Milan -Venezia: le probabili formazioni da Sky QUI -) - gab72boa : RT @MilanNewsit: Sky - Giroud ha lasciato Milanello con l'allenamento in corso: impossibile il recupero per Milan-Venezia -