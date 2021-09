Milan, Scaroni: “Lavori per nuovo stadio? Spero entro il 2022. Il governo conceda il 75%” (Di martedì 21 settembre 2021) “Le tempistiche che mi auguro per la realizzazione di un nuovo stadio? Spero che il Consiglio comunale, subito dopo le elezioni, approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modifiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo tutto ciò, partirà la progettazione che durerà sei mesi, per poi proseguire con la realizzazione. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a lavorare concretamente per la costruzione. Spero inoltre che il governo ci ascolti e apra gli stadi almeno al 75%. Dopo quasi due anni di astinenza, i tifosi vogliono andare allo stadio, peccato non poterli accettare”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Paolo Scaroni, rilasciate nel contesto dell’evento ‘Il Milan per tutti’. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) “Le tempistiche che mi auguro per la realizzazione di unche il Consiglio comunale, subito dopo le elezioni, approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modifiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo tutto ciò, partirà la progettazione che durerà sei mesi, per poi proseguire con la realizzazione. Mi auguro cheilsi cominci a lavorare concretamente per la costruzione.inoltre che ilci ascolti e apra gli stadi almeno al 75%. Dopo quasi due anni di astinenza, i tifosi vogliono andare allo, peccato non poterli accettare”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Paolo, rilasciate nel contesto dell’evento ‘Ilper tutti’. Il ...

