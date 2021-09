Milan, Scaroni annuncia il nuovo stadio! (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto all’evento “Il Milan per tutti” ed ha parlato del nuovo stadio, fondamentale per la crescita futura dei rossoneri. Queste le parole del numero uno: “Tempistiche? Mi auguro che il consiglio comunale approvi il nostro progetto subito dopo le elezioni. Poi partirà la progettazione di dettaglio che durerà circa sei mesi e dopo inizieranno i lavori. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a costruire. Progetti finalisti? La scelta avverrà tra ottobre e novembre, ma dipende dal consiglio“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo, presidente del, è intervenuto all’evento “Ilper tutti” ed ha parlato delstadio, fondamentale per la crescita futura dei rossoneri. Queste le parole del numero uno: “Tempistiche? Mi auguro che il consiglio comunale approvi il nostro progetto subito dopo le elezioni. Poi partirà la progettazione di dettaglio che durerà circa sei mesi e dopo inizieranno i lavori. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a costruire. Progetti finalisti? La scelta avverrà tra ottobre e novembre, ma dipende dal consiglio“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

