Milan, Montolivo: “Tonali sta maturando. Ha più consapevolezza” (Di martedì 21 settembre 2021) Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero e opinionista di DAZN, ha parlato di Juventus-Milan e della gara di Tonali Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Riccardo, ex giocatore rossonero e opinionista di DAZN, ha parlato di Juventus-e della gara di

Advertising

MilanPress_it : Le parole di #Montolivo su #Tonali e #Locatelli #MilanPress - notizie_milan : Montolivo : “Tonali è maturato, ma Locatelli ha qualcosa in più” - LonigroMarco : EX MILAN, #Montolivo: 'Mi ha colpito la crescita di #Tonali' - ACMilanInside_ : Montolivo a Dazn: “Tonali è maturato” #montolivo #Milan #Tonali - junews24com : Montolivo: «La Juve continua a fare fatica in questo. I punti dalla vetta ora sono tanti» -