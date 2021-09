Milan, Maignan risponde agli insulti razzisti: “Sono nero e orgoglioso. Serve azione globale” (Di martedì 21 settembre 2021) Mike Maignan ha risposto agli insulti razzisti ricevuti durante le fasi di riscaldamento di Juventus-Milan, nella quarta giornata di Serie A 2021/2022. Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica, ma che ha reso ancor più evidente l’assenza di sanzioni reali contro chi perpetua questi abusi. “Cosa volete che vi dica?”, scrive il portiere rossonero sul proprio profilo Twitter, “Che il razzismo è sbagliato e che quei tifosi Sono stupidi? Non si tratta di questo. Non Sono né il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come ‘incidenti isolati’ e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora”. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Mikeha rispostoricevuti durante le fasi di riscaldamento di Juventus-, nella quarta giornata di Serie A 2021/2022. Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica, ma che ha reso ancor più evidente l’assenza di sanzioni reali contro chi perpetua questi abusi. “Cosa volete che vi dica?”, scrive il portiere rossosul proprio profilo Twitter, “Che il razzismo è sbato e che quei tifosistupidi? Non si tratta di questo. Nonné il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come ‘incidenti isolati’ e non viene intrapresa alcuna, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora”. ...

