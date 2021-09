Milan Juve, insulti razzisti a Maignan: la posizione del club bianconero (Di martedì 21 settembre 2021) insulti razzisti a Maignan: la ricostruzione. Ecco la posizione della Juve dopo il deprecabile comportamento di un tifoso Nelle ultime è circolato in rete il video di un tifoso che rivolgeva ingiuriosi insulti razzisti al portiere Mike Maignan durante il riscaldamento di Juve-Milan all’Allianz Stadium. Come accertato dalle ultime ricostruzioni, relativamente a quella partita, si tratta di un episodio isolato che ha visto come triste protagonista lo stesso tifoso che ha realizzato il video. Da parte sua la Juventus è già a lavoro, con tutti i mezzi a propria disposizione e come è già successo in passato, per individuare l’unico colpevole. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021): la ricostruzione. Ecco ladelladopo il deprecabile comportamento di un tifoso Nelle ultime è circolato in rete il video di un tifoso che rivolgeva ingiuriosial portiere Mikedurante il riscaldamento diall’Allianz Stadium. Come accertato dalle ultime ricostruzioni, relativamente a quella partita, si tratta di un episodio isolato che ha visto come triste protagonista lo stesso tifoso che ha realizzato il video. Da parte sua lantus è già a lavoro, con tutti i mezzi a propria dise come è già successo in passato, per individuare l’unico colpevole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

