Milan, c’è il salto di qualità: questo gruppo non muore mai (Di martedì 21 settembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli non muore mai: i rossoneri sono passati in svantaggio contro Liverpool e Juventus, ma hanno saputo reagire Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Ildi Stefano Pioli nonmai: i rossoneri sono passati in svantaggio contro Liverpool e Juventus, ma hanno saputo reagire

Advertising

RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - Gazzetta_it : Chiffi ok in Milan-Lazio: il rigore c'è, Bakayoko è più da giallo che da rosso - Gianpaolo_5 : @partenope75 @MaldinStyle @capuanogio La Juventus ha fatto meglio per almeno 50/60 minuti, poi siamo crollati ed il… - JPeppp : @stefankoutras @Marco562017 Bonucci è una vita che combina minchiate, le cosiddette Bonucciate, contro Napoli e Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è Juve, il ruolo chiave di Rabiot per colpire di nuovo il Milan Calciomercato.com