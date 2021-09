Michieletto spiega l' ItalVolley | ' Il segreto? Per noi il nome dietro la maglia non conta'

(Di martedì 21 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Michieletto ha 19 anni e gioca a pallavolo da 30, altrimenti non si spiega #EuroVolleyM #italiaserbia

Alessandromostra fiero un tricolore legato al suo zaino a testimoniare un concetto tanto caro a questo gruppo: 'Noi, Italia'. A soli 19 anni si è preso il palcoscenico europeo ...'E' stata una grande emozione -Riccardo, che in carriera ha ricoperto il ruolo di banda - il coronamento di un'estate bellissima dove Ale, partendo da giovane, ha fatto delle cose ...L’arrivo della schiacciatrice Francesca Michieletto fa sì che ora sia al completo la rosa della Cbf Balducci Macerata. "In estate – dice – ho disputato con Michela Lantignotti il campionato italiano d ...Terza vittoria consecutiva per l'Italia agli Europei 2021 di pallavolo maschile. La Bulgaria, primo avversario interessante in questo cammino continentale, è stata sconfitta in quattro set staccando c ...