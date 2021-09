Micam, Mipel e TheOneMiano: il ritorno dei buyer (Di martedì 21 settembre 2021) #restarttogether vince la sfida: 22.274 operatori professionali ai saloni dell'accessorio moda. A Homi Fashion&Jewels 12.275 visitatori. E dal 22 al 24 settembre va in scena LineaPelle. L'ad di Fiera Milano Luca Palermo: "Dimostrata l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante per il Paese” Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 settembre 2021) #restarttogether vince la sfida: 22.274 operatori professionali ai saloni dell'accessorio moda. A Homi Fashion&Jewels 12.275 visitatori. E dal 22 al 24 settembre va in scena LineaPelle. L'ad di Fiera Milano Luca Palermo: "Dimostrata l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante per il Paese”

laConceria : #Micam, #Mipel, #TheOne: Rinascimento non Ripartenza, dice #Giorgetti - ilgiornale : Taglio del nastro in Fiera Milano a Rho per il salone internazionale della calzatura, Mipel la mostra della pellett… - ITADubai : RT @ITAtradeagency: Inaugurate #Micam e #Mipel con il Ministro Giancarlo Giorgetti e il Presidente Ferro ?? Il settore della moda è quello… - ITAtradeagency : Inaugurate #Micam e #Mipel con il Ministro Giancarlo Giorgetti e il Presidente Ferro ?? Il settore della moda è que… - raffaelevitali : Non solo Micam, al #Mipel @FieraMilanoSpa si salta e corre con Tortu e Tamberi. 'Sguardo al futuro, progetto sulla… -