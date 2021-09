Meteo 21 settembre | un’area ciclonica nel Mediterraneo porta un’ondata di caldo

(Di martedì 21 settembre 2021) Ildel 21prevededi Bassa Pressione che porterà freddo, ma anche una nuova ondata die sole in Italia. Questo martedì 21la situazionesarà nel complesso tranquilla. L’Italia vedrà una instabilità residua soprattutto sul versante adriatico, mentre le temperature nei settori restanti si avvicineranno ai valori tipici del periodo. Nei giorni successivi la Penisola potrà essere interessata da una bassa pressione in lento avvicinamento dalla Penisola Iberica. Questo tempo incerto potrebbe determinare un temporaneo e modesto peggioramento sul settore più occidentale del Paese. Si tratta tuttavia di una tendenza che potrebbe determinare un peggioramento del clima in quasi tutte le regioni. In generale le temperature ...

Advertising

DPCgov : ?? Giovedì #16settembre ???? #allertaARANCIONE su parte di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana ???? #allertaGIALLA in sett… - infoitinterno : Meteo: le previsioni per martedì 21 settembre 2021 - vraprile2004 : Da noi basso Piemonte dopo l'ultima pioggia di maggio (1) tornano 34 gradi (1) ci sono state altre 1 o 2 piogge ma… - infoitinterno : Meteo Roma: Previsioni fino a Giovedi 23 Settembre - infoitinterno : Meteo Verona: Previsioni fino a Giovedi 23 Settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settembre

iLMeteo.it

Per i parcheggi, viste le previsionidi anche pioggia intensa, sono stati utilizzati gli spazi asfaltati sulle strade della Campagna, oltre al classico... Il testo completo di questo contenuto ...... allertain cinque Regioni martedì 21Ondata di maltempo in Italia, le informazioni diramate dalla Protezione Civile Ondata di maltempo in Italia,di martedì 21L' ...Piacenza, previsioni meteo per il 21/09/2021. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 16°C e massima di 22°C ...L'aria fresca che ieri ci ha costretti con una felpa o una giacca in più sarà presente ancora oggi su Torino e provincia, poi tornerà il clima mite. L'alta pressione condizionerà il tempo almeno fino ...