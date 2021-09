Messina: maxi bancarotta fraudolenta, arrestati tre imprenditori e sequestri per 1,5 mln euro (Di martedì 21 settembre 2021) Palermo, 21 set. (Adnkronos) - Con l'accusa di bancarotta fraudolenta i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale, con la quale sono state disposti gli arresti di 3 imprenditori di origini siciliane, nonché il sequestro preventivo di una società e di provviste finanziarie per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Nel dettaglio, "le complesse investigazioni, consistite in penetranti investigazioni contabili, accertamenti bancari, escussione di diverse persone a vario titolo informate sui fatti, oltre ad attività tipiche di polizia giudiziaria, corroborate da plurime attività tecniche di intercettazione, hanno trovato la loro genesi nel dissesto della N.C. s.r.l. di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Palermo, 21 set. (Adnkronos) - Con l'accusa dii Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza distanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale, con la quale sono state disposti gli arresti di 3di origini siciliane, nonché il sequestro preventivo di una società e di provviste finanziarie per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di. Nel dettaglio, "le complesse investigazioni, consistite in penetranti investigazioni contabili, accertamenti bancari, escussione di diverse persone a vario titolo informate sui fatti, oltre ad attività tipiche di polizia giudiziaria, corroborate da plurime attività tecniche di intercettazione, hanno trovato la loro genesi nel dissesto della N.C. s.r.l. di ...

