Melissa Satta infiamma Sky Calcio Club | Fabio Caressa | “Non voglio essere sessista | ma ti stiamo aspettando senza giacca” Che fine ha fatto Lele Adani?

La presenza di Melissa Satta a "Sky Calcio Club", il programma di Sky Sport in onda la domenica sera dopo il posticipo di Serie A, non è passata di certo inosservata. L'ex velina è stata accolta tra le polemiche per la sua mancata preparazione e si è resa protagonista di uno scontro con la giornalista Alessia Tarquinio. Al secondo appuntamento la sua bellezza ha mandato in confusione il padrone di casa Fabio Caressa, nel corso della serata si è lasciato andare a una considerazione sul look della showgirl. Un tailleur con un top molto trasparente che copriva lo stretto indispensabile: "Non voglio essere sessista, ma qui stiamo tutti aspettando il momento del senza giacca".

