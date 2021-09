Mediocredito centrale | Fondo di garanzia per le Pm | erogati finanziamenti per oltre 200 mld

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 settembre 2021) Ildiper le Pmi, gestito daper conto del Ministero dello sviluppo economico, ha superato i 200 miliardi di euro digarantiti in appena 18 mesi, con circa 2,5 milioni di domande. In particolare, dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, al 20 settembre 2021 sono pervenute complessivamente 2.467.392 richieste diper un importo complessivo di 200.156.792.771 euro, di cui 1.168.842 domande perfino a 30mila euro per un importo pari a 22,7 miliardi, 597.874 domande per le altre tipologie di finanziamento per un importo complessivo pari a 154,3 miliardi e 700.676 domande relative a moratorie ex art. 56 per un importo di 23 miliardi. Il Nord Ovest è la macroarea ...