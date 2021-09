Medicina estetica: benefici del laser frazionato (Di martedì 21 settembre 2021) Con la collaborazione del dott. BRUNO BOVANI, Chirurgo Plastico, membro della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica, Direttore Sanitario del Centro Esculapio di Perugia; vediamo i benefici dei trattamenti per ringiovanire la pelle L’abbronzatura ci rende più belli, ma inevitabilmente ci lascia in eredità qualche ruga in più, macchie cutanee o couperose. La pelle, in questo periodo è maggiormente stressata dall’esposizione solare e appare disidratata, opaca, meno elastica. Niente paura: oggi esistono trattamenti innovativi per ridare naturale splendore alla cute, senza spendere troppo. La metodologia più indicata I due trattamenti ad hoc sono: il laser frazionato e la luce pulsata, i cui costi variano tra i 150 e i 300 euro. I risultati sono subito visibili. “L’importante, però, è ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 21 settembre 2021) Con la collaborazione del dott. BRUNO BOVANI, Chirurgo Plastico, membro della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed, Direttore Sanitario del Centro Esculapio di Perugia; vediamo idei trattamenti per ringiovanire la pelle L’abbronzatura ci rende più belli, ma inevitabilmente ci lascia in eredità qualche ruga in più, macchie cutanee o couperose. La pelle, in questo periodo è maggiormente stressata dall’esposizione solare e appare disidratata, opaca, meno elastica. Niente paura: oggi esistono trattamenti innovativi per ridare naturale splendore alla cute, senza spendere troppo. La metodologia più indicata I due trattamenti ad hoc sono: ile la luce pulsata, i cui costi variano tra i 150 e i 300 euro. I risultati sono subito visibili. “L’importante, però, è ...

